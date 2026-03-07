Fidan: Bölgemizdeki savaş bir an önce sona ermeli

Ercan Çankaya

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı’nın ardından basın açıklamasında bulundu. Fidan, Türk devletlerinin uluslararası gelişmeler karşısında ortak tutum belirlemek için yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Uluslararası sistemin giderek daha öngörülemez hale geldiğini ve uluslararası hukukun sık sık ihlal edildiğini belirten Fidan, Türk dünyasının bu süreçte daha fazla dayanışma göstermesi gerektiğini vurguladı. Toplantının dış politika konularında koordinasyonun artırılması ve ortak yaklaşım geliştirilmesi açısından faydalı olduğunu ifade etti.

Ortadoğu’da son dönemde yaşanan gelişmelerin bölgenin barış ve istikrarı açısından ciddi endişe yarattığını belirten Fidan, TDT üyesi ülkelerin süreci yakından takip ettiğini söyledi. Savaşın daha fazla yayılmasının istenmediğini kaydeden Fidan, bu doğrultuda son gelişmelere ilişkin ortak bir açıklama kabul edildiğini bildirdi.

‘TDT SALDIRILAR KARŞISINDA GÜÇLÜ BİR DAYANIŞMA SERGİLEDİ’

Açıklamada, teşkilat üyelerinden birine yönelik herhangi bir saldırının tüm üyeler için büyük endişe kaynağı olduğunun kayıt altına alındığını belirten Fidan, TDT ülkelerinin Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik saldırılar karşısında güçlü dayanışma sergilediğini söyledi.

Bölgede yaşanan savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulayan Fidan, Türkiye’nin müzakere sürecinin başlatılması için uzun süredir çaba gösterdiğini dile getirdi. Sorunların çözümü için tek seçeneğin diplomasi olduğunu belirten Fidan, kalıcı barışın diyalog ve iş birliğiyle mümkün olacağını ifade etti.

Fidan, İsrail’in bölgedeki politikalarını da eleştirerek İsrail’in bölgenin istikrarsızlık ve çatışma içinde olmasını strateji haline getirdiğini savundu. Türkiye’nin ise dost ve kardeş ülkelerle birlikte barıştan yana bir tutum benimsediğini ve savaşın sona ermesi için diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü söyledi.

‘ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİ HEDEF ALAN SALDIRILARI KINIYORUZ’

Üçüncü ülkeleri hedef alan saldırıları da kınadıklarını belirten Fidan, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’e yönelik saldırıların sivillerin hayatını riske attığını ve savaşın yayılma ihtimalini artırdığını dile getirdi.

Bu hafta Türkiye ve Azerbaycan’ın hedef alınmasının bölgedeki riskin büyüklüğünü bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Fidan, benzer olayların tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.

Bölgedeki çatışmaların terör örgütleri için uygun bir ortam oluşturduğunu söyleyen Fidan, artan gerginliğin küresel enerji arzı ve güvenliğini de tehdit ettiğini belirtti. Türkiye’nin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerekli tedbirleri aldığını ifade eden Fidan, bölgede bulunan Türk vatandaşlarının durumunun da yakından takip edildiğini kaydetti.

Enerji ve sivil altyapıya yönelik saldırıların doğru bir strateji olmadığını belirten Fidan, hava sahasını başka ülkelere kullandırmayan ve ülkelerindeki askeri üslerin kullanılmasına izin vermeyen ülkelerin hedef alınmasının bölgesel istikrar çabalarına zarar verdiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın açıklamalarına da değinen Fidan, Pezeşkiyan’ın “Saldırıya izin vermeyen bir yere saldırmayacağız” yönündeki ifadelerinin Türkiye’nin vurguladığı çerçeveyle örtüştüğünü belirtti. İran’da bu açıklamaya yönelik farklı değerlendirmeler yapıldığını kaydeden Fidan, bunun İran’ın kendi iç dinamikleriyle ilgili olduğunu söyledi.

‘TÜRKİYE PROVOKASYONLARA GELMEZ’

Türkiye’ye yönelik füze iddiaları hakkında da konuşan Fidan, füzenin Türk hava sahasına girerken etkisiz hale getirildiğini belirtti. Türkiye’nin provokasyonlara gelmeyeceğini vurgulayan Fidan, ülkenin kendi güvenliğini sağlama konusunda herhangi bir sorun yaşamadığını ifade etti.

Fidan ayrıca, söz konusu füzenin “yolunu kaybetmiş” olması ihtimalinin değerlendirildiğini belirterek, benzer bir durumun tekrar etmesi halinde bunun ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda İranlı yetkililere gerekli uyarıların yapıldığını söyledi.