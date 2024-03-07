Figen Çoban'ı yakarak katleden erkeğe savcıdan 'haksız tahrik indirimi' talebi

Muğla’nın Yatağan ilçesinde 40 yaşındaki eşi Figen Çoban’ı yakarak vahşice katleden Mehmet Emin Ata Çoban için savcı haksız tahrik indirimi talep etti.

İHA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 16:51
Figen Çoban'ı yakarak katleden erkeğe savcıdan 'haksız tahrik indirimi' talebi
Abone Ol google-news

Yatağan’a bağlı Yeşilbağcılar Mahallesi’nde Figen Çoban’ın öldürülmesi ile ilgili davanın dördüncü duruşması Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. 

Duruşmaya; Figen Çoban’ın eşi tutuklu sanık Mehmet Emin Ata Çoban, kayınbiraderi S.Ç., tutuksuz olarak yargılanan kayınvalidesi H.Ç. ile Figen Çoban’ın ailesi katıldı.

19 Aralık’ta yapılan üçüncü duruşmada Mehmet Emin Ata Çoban’ın akıl sağlığının tespiti için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden duruşmadan bir gün sonraya 20 Aralık’a randevu verilmesi nedeniyle duruşma 7 Mart’a ertelenmiş, Figen Çoban’ın eşi Mehmet Emin Ata Çoban ile kayınbiraderi S.Ç.’nin ise tutukluluklarının devam etmesine karar verilmişti.

Bugün yapılan dördüncü duruşmada ise savcı mütalaasını açıklayarak, sanığın annesi H.Ç. hakkında beraat, Figen Çoban’ın kayınbiraderi S.Ç. için eyleme iştirakten ceza verilmesini, sanık Mehmet Emin Ata Çoban’ın ise cinayetten ötürü ceza almasını ancak eşinin iş yerindeki şahısla olan mesajları nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti. 

Mahkeme duruşmayı 4 Nisan’a erteleyerek, Figen Çoban’ın eşi Mehmet Emin Ata Çoban ile kayınbiraderi S.Ç.’nin tutukluluklarının devam etmesine karar verdi.

"TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMASINI GEREKTİREN HİÇBİR OLAY SÖZ KONUSU DEĞİL"

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Figen Çoban’ın aile avukatı Kemal Ertuğrul şunları söyledi:

“Bizim başından beri mücadelemiz haksız tahrik almamasından yanaydı. Bunun olmaması konusunda da bir gerekçe sunduk. Bu olay sebebiyle tahrik indirimi uygulanmasını gerektiren hiçbir olay söz konusu değildir. Mahkemenin de bunu uygulamaması gerektiğini düşünüyorum. Sistematik şiddet kullanan bir insan. Kaldı ki en son olayını anlattığı şekilde adliyeye gidilmiş. 

Şikayetçi olunmuş. Bütün bu aşama saçından sürükleyerek ve döverek vücudunda bir sürü izler var. İzler görüldüğüne dair ifadeler varken mahkemenin tahrik indirimi uygulamasının uygun olmadığını düşünüyoruz. Zaten böyle bir karar verilse de istinaf mahkemesine itiraz edeceğiz ve asgari hadden ceza almaması gerektiğini düşünüyoruz.”


tahrik indirimi haberleri

İlgili Haberler

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı: ‘Tahrik’ indirimi verildi, tahliye edildi!

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı: ‘Tahrik’ indirimi verildi, tahliye edildi!
Beşiktaş'tan Yam Madar açıklaması: 'Taraftarlarımızı tahrik etmeye çalışmış...'

Beşiktaş'tan Yam Madar açıklaması: 'Taraftarlarımızı tahrik etmeye çalışmış...'
Hyundai tek tekerlekli tahrik sistemini tanıttı: Daha fazla menzil ve yaşam alanı

Hyundai tek tekerlekli tahrik sistemini tanıttı: Daha fazla menzil ve yaşam alanı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Olmayan havalimanını 7.6 milyar TL'ye sattılar!

Olmayan havalimanını 7.6 milyar TL'ye sattılar!
Formula 1’de heyecan Suudi Arabistan’da devam edecek!

Formula 1’de heyecan Suudi Arabistan’da devam edecek!
Ekrem İmamoğlu malvarlığını açıkladı

Ekrem İmamoğlu malvarlığını açıkladı
Kevin Spacey 7 yıl sonra beyazperdeye dönüyor…

Kevin Spacey 7 yıl sonra beyazperdeye dönüyor…
Ekrem İmamoğlu'ndan, Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' çıkışına çok sert yanıt: 'Ya kendine başka iş bulacak ya başka parti bulacak'

Ekrem İmamoğlu'ndan, Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' çıkışına çok sert yanıt: 'Ya kendine başka iş bulacak ya başka parti bulacak'
Juventus’tan Kenan Yıldız’a müjde: İlk 11’de yer alacak!

Juventus’tan Kenan Yıldız’a müjde: İlk 11’de yer alacak!
Yazar Eylem Tok lüks aracıyla ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçırdı: 'Annelik iç güdüsü...'

Yazar Eylem Tok lüks aracıyla ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçırdı: 'Annelik iç güdüsü...'
Webb Uzay Teleskobu, en eski “ölü galaksiyi” fotoğrafladı

Webb Uzay Teleskobu, en eski “ölü galaksiyi” fotoğrafladı