Hyundai tek tekerlekli tahrik sistemini tanıttı: Daha fazla menzil ve yaşam alanı

Yayınlanma: 06.12.2023 - 17:59

Güncelleme: 06.12.2023 - 17:59

Hyundai Motor Grubu, tek tekerlekli tahrik sistemi, 'Universal Wheel Drive System'i Seul'de tanıttı.

Hyundai açıklamasına göre, söz konusu yeni nesil araç tahrik sistemi, gelecekteki mobilite cihazlarının tasarımında devrim yaratacak.

'Uni Wheel', ana tahrik sistemi bileşenlerini tekerlek göbeği içindeki boş alana taşıyarak, elektrikli bir aracın (EV) kabinindeki mevcut alanı önemli ölçüde artıracak.

Aynı zamanda, işlevsel olarak entegre bir tekerlekten çekiş sistemi görevi gören Uni Wheel, elektrikli araçların redüksiyon dişlisini tekerlek göbeğinin içine doğru hareket ettirerek tahrik millerinin uzunluğunu azaltıyor.

GELECEĞİN MOBİLİTESİ

Böylelikle daha düz bir zemin konfigürasyonuna olanak tanıyan sistem, çeşitli kullanım amaçları için optimize edilmiş geleceğin mobilite ürünlerinde de rahatlıkla kullanılabilecek.

Daha fazla sürüş menzili ve yolcu oturma alanı sağlayan sistem ayrıca geleceğin mobilitesine de ışık tutuyor.

Hyundai Motor Grubu'nun gelecekteki araç mimarilerinde alan kullanımına odaklanması, müşteri memnuniyetini daha da artıracak ve araç sahiplerine daha zengin bir kullanıcı deneyimleri sunacak.