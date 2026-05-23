CHP’li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, hakkında yürütülen “irtikap” soruşturması kapsamında tutuklandı. Peki, Fikret Albayrak kimdir, kaç yaşında, nereli? Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak neden tutuklandı?

FİKRET ALBAYRAK KİMDİR?

1966 yılında Düzce’nin Akçakoca ilçesinde doğan Fikret Albayrak, İlk ve orta öğrenimini Akçakoca’da tamamladı ve 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden inşaat mühendisi olarak mezun oldu. Askerlik görevini Asteğmen olarak yerine getirdikten sonra 1990-1993 yılları arasında üç yıl kadar ASKİ’de ve bir yıl kadar da Atılım İnşaat Ltd. Şirketinde şantiye şefi olarak çalıştı. 1994 yılında Akçakoca’da Albayrak İnşaat ve Mühendislik Ltd. Şirketini kurdu; Nisan 2009 seçimlerine kadar müteahhitlik-Mühendislik hizmetleri veren şirketinin yöneticisi olarak çalıştı. 1995 yılında Akçakoca İnşaat Mühendisleri odasını kurdu ve yedi yıl süre ile başkanlık görevini yürüttü. 1999 yılından itibaren aktif siyasetin içinde bulunan Albayrak, 2009-2014 yılları arasında Akçakoca Belediye Başkanlığı görevini üstlenmiş ve 2024 yılında yeniden Belediye Başkanı seçildi.

FİKRET ALBAYRAK'IN ÖZEL HAYATI

Fikret Albayrak, evli ve bir çocuk babasıdır.

FİKRET ALBAYRAK NEDEN TUTUKLANDI?

CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, "irtikap" suçundan tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca "irtikap" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Albayrak'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Albayrak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.