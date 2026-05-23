Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı düzenlendi. Sol ayağından yaralandığı öğrenilen Alim Karaca’nın hastanede tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Peki, Alim Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli? Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın sağlık durumu nasıl?

ALİM KARACA KİMDİR?

Alim Karaca, 9 Temmuz 1973’te Muğla’nın Fethiye ilçesinde doğdu. Ailesi, daha önce Fethiye’ye bağlı olan Kumluova’nın tanınmış ve köklü aileleri arasında yer aldı.

Öğrenim hayatına Kumluova İlkokulu’nda başlayan Karaca, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Beylerbeyi’ndeki H. Ömer Sabancı okullarında tamamladı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

Siyasi yaşamına İstanbul’daki lise yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları bünyesinde başladı. Cumhuriyet değerlerine bağlı bir genç olarak yetişen Alim Karaca, ilerleyen yıllarda memleketi Fethiye’ye dönerek siyasi çalışmalarını burada sürdürdü.

Karaca, 2009–2014 yılları arasında Kumluova Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde ise Cumhuriyet Halk Partisi’nden Fethiye Belediye Başkanı seçildi.

ALİM KARACA'NIN ÖZEL HAYATI

İngilizce öğretmeni Çiğdem Karaca ile evli olan Alim Karaca, biri kız biri erkek olmak üzere iki çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilen Karaca; futbol, basketbol ve voleybol sporlarıyla ilgilenmektedir.

İstanbul’daki öğrencilik yıllarında Enka Spor Kulübü bünyesinde lisanslı voleybol oynayan Karaca, aynı zamanda koyu bir Fethiyespor taraftarı olarak bilinmektedir.

FETHİYE BELEDİYE BAŞKANI ALİM KARACA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Muğla'da CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı düzenlendi.

Karaca, silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaca, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.