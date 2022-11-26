Fikri Sağlar açıkladı: 1 liranın maliyeti 3 liraya çıktı
Ekonomi politikaları karşısında yurttaş hayat pahalılığı altında ezilirken Türk Lirası da değer kaybetmeye devam ediyor. 1 TL madeni paranın üretim maliyeti 3 TL oldu.
AKP iktidarının izlediği ekonomi politikaları nedeniyle Türk Lirası’nın değeri enflasyonla erirken, kâğıt ve madeni paraları basma maliyeti de hammadde nedeniyle uçuyor.
Eski Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Sağlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 TL madeni paranın üretim maliyetinin 3 TL'yi aştığını belirtti.
Sağlar, madeni paraların hurdacılardaki değerinin kendi değerlerinden daha fazla olduğunu ifade etti.
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