Fikri Sağlar açıkladı: 1 liranın maliyeti 3 liraya çıktı

26 Kasım 2022 Cumartesi, 10:14

AKP iktidarının izlediği ekonomi politikaları nedeniyle Türk Lirası’nın değeri enflasyonla erirken, kâğıt ve madeni paraları basma maliyeti de hammadde nedeniyle uçuyor.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Sağlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 TL madeni paranın üretim maliyetinin 3 TL'yi aştığını belirtti.

Sağlar, madeni paraların hurdacılardaki değerinin kendi değerlerinden daha fazla olduğunu ifade etti.