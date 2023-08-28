Filistinli gruplar İsrail-Libya görüşmesini kınadı

Yayınlanma: 28.08.2023 - 15:40

Güncelleme: 28.08.2023 - 15:51

Filistinli gruplar, Cohen'in Menguş ile İtalya'nın başkenti Roma'da yaptığı ve ardından Menguş'un açığa alınmasına neden olan görüşme hakkında yazılı açıklama yayınladı.

Gruplar, bu tür toplantıların, "İsrail işgal güçlerinin Filistinlilere ve kutsallarına karşı politikalarını ve ihlallerini sürdürmesine yeşil ışık yaktığı" değerlendirmesinde bulundu.

Menguş-Cohen görüşmesini "şoke edici" olarak nitelendiren Gazze Şeridi'nde etkin Hamas yöneticilerinden Basem Naim, "Kabul edilemez bu tür faaliyetler, işgal altında bulunan topraklarımızdaki (İsrail) rejimi meşrulaştırıyor ve bu en aşırıcı ve ırkçı hükümetin halkımıza, kutsallarımıza karşı uyguladığı faşist politikayı sürdürmesi için yeşil ışık yakılmasını temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Naim, "Bu görüşmelerin, Filistin davasını ve kutsallarını savunmak konusunda onurlu bir geçmişe sahip olan Libya halkının iradesini temsil etmediğinden eminiz" değerlendirmesinde bulundu.

İslami Cihad Hareketi de "Bu toplantı, İslam ümmetinin ilkelerinden tehlikeli bir şekilde geri çekilme ve normalleşme bataklığına bir düşüştür" açıklamasında bulundu.

Grubun açıklamasında, "Libya halkının bu tür toplantıları kabul etmeyeceğinden eminiz. Libya halkı, normalleşmeyi reddeden, siyasi şantaja ve ülke içindeki zorlu koşullara rağmen Filistin davasındaki kararlı duruşlarında pazarlıklara maruz kalmayacak özgür bir halktır" ifadelerine yer verildi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ise söz konusu görüşmeyi, "Filistin'e ve Arap milletinin sorunlarına gösterdiği vefa ile tarih yazan Libya halkına karşı ciddi bir hakaret" olarak nitelendirdi.

MENGUŞ, İTALYA'DA İSRAİL DIŞİŞLERI BAKANI ILE GÖRÜŞMÜŞTÜ

İsrail Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında bir toplantı" yapıldığı belirtilmişti.

Görüşmenin "tarihi" olarak nitelendirildiği açıklamada, Dışişleri Bakanı Cohen'in geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma'da Libyalı mevkidaşı Menguş ile bir araya geldiği toplantının "iki ülke arasında işbirliği ve ilişki olanaklarının incelenmesini" amaçladığı kaydedilmişti.

Açıklamada, görüşmenin, iki ülke arasında dışişleri bakanları düzeyinde yapılan "ilk toplantı" olduğuna dikkati çekilmişti.

LİBYA DIŞİŞLERI: “HAZIRLIKSIZ BIR TOPLANTIYDI"

Öte yandan Libya Dışişleri Bakanlığı, Bakanı Menguş'un Cohen ile görüşmesinin resmi olmadığını bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bu görüşme, Roma'da, İtalya Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşme sırasında gerçekleşen, gayriresmi ve hazırlıksız bir toplantıydı. Herhangi bir tartışma, anlaşma veya istişare içermemiştir. Bakan daha ziyade Libya'nın Filistin meselesine yönelik ilkelerini açık ve net bir şekilde teyit etmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

BAKAN MENGUŞ AÇIĞA ALINDI

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Menguş'u İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmesi nedeniyle açığa almış ve hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti.

Görüşme, kamuoyunda duyulması üzerine Libya genelinde büyük tepki çekerken ülkede başkent Trablus'un yanı sıra birçok kentte gösteriler düzenlenmiş, siyasi ve toplumsal kesimlerden Bakan Menguş'u kınayan açıklamalar gelmişti.

LIBYA, İSRAİL'İ TANIMIYOR

Kuzey Afrika ülkesi Libya, İsrail'i tanımıyor ve Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor. Libya pasaportunda "işgal altındaki Filistin toprakları (İsrail) dışında bütün ülkelere gidebilir" notu bulunuyor. Ayrıca İsrail ile ilişki kurmak kanunen yasak ve cezai müeyyideye tabi.

Libya'daki 1957 yılı 62 sayılı "İsrail'i Boykot Kanunu" adıyla bilinen yasanın ilk maddesinde, "Gerçek ya da tüzel kişilerin, İsrail'deki kişi veya kurumlarla, onlara bağlı çalışanlarla herhangi bir anlaşma yapması yasaktır" ifadeleri yer alıyor.

Kanunun 7. maddesinde, buna aykırı davrananların "3 yıldan az, 10 yıldan çok olmamak kaydıyla hapis cezasına çarptırılacağı" kaydediliyor.