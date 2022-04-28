Filistinli yetkili: Hamas üyeleri Türkiye'den sınır dışı edildi

28 Nisan 2022 Perşembe, 12:23

İsrail ile Türkiye arasında diplomatik normalleşme süreci devam ediyor. Normalleşme süreci kapsamında İsrail'in Türkiye'den beklentileri olduğu öne sürülerek, 'Türkiye'nin Hamas'a siyasi desteğini keseceği yönünde' iddialar yer alıyordu. Filistinli bir yetkili, bu tartışmaların ortasında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

İsral merkezli Hayom gazetesine demeç veren Filistinli bir yetkili, İsrail'in, Türkiye'ye Hamas üyelerini sınır dışı etmesini söylediğini öne sürdü. Filistinli yetkiliye göre, "çeşitli çevrelerde Hamas ile özdeşleştirilen kişiler" Türkiye'den sınır dışı edildi.

Yetkili, Lübnan merkezli El Ekber gazetesinde Salı günü yayınlanan bir makalede, "Türkiye'den ayrılan bazı Hamas üyelerinin geri dönmelerine izin verilmediği" yönündeki iddiaları da doğruladı.

'İSRAİL TÜRKİYE'YE LİSTE VERDİ'

Filistinli yetkili, Hamas üyelerinin sınır dışı edilmesine yönelik kararın "rastgele" olmadığını belirterek, "Türkiye, onlardan (Hamas) ayrılmalarını istedi ve bu son birkaç ay içinde oldu. Hamas'ın askeri kanadıyla bağlantısı olan bazı kişiler Türkiye'den sınır dışı edildi" diye konuştu.

Yetkili, Hamas üyelerinin sınır dışı edilmesinin arkasında İsrail'in bulunduğunu belirterek, "İsrail, Türkiye'ye Hamas üyelerinin bir listesini ve bazılarının 'terörist' faaliyetlere karıştığına dair bilgi verdi. Bunun üzerine Türkiye, Hamas ile temasa geçerek onlara 'Burada böyle bir şey yapmayacağınıza söz vermiştiniz, artık gitmeniz gerekiyor' dediler" ifadelerini kullandı.

Yetkili ayrıca, "Türkiye, Hamas'a "ekonomik çıkarların" söz konusu olduğunu söyledi. Türkiye ile İsrail arasında diplomatik normalleşme süreci yaşanıyor. Hamas, güvenlik konularında İsrail'in Türkiye üzerinde etkisi olduğunu biliyor. Birkaç İsrail güvenlik temsilcisi de Türkiye'yi ziyaret etti" dedi.