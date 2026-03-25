Filiz Gökce, tutuklu eşi İPA Başkanı Buğra Gökce'nin doğum gününü Silivri'de kutladı: 'Özgür günlerde kavuşacağız'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 107’si tutuklu, 5’i müşteki sanık olmak üzere toplam 407 sanıklı İBB Davası'nın duruşması üçüncü haftada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediyor.

Bugün doğum günü olan tutuklu İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe salona getirilirken, izleyici sıralarındakiler, "İyi ki doğdun Buğra" diye seslendi. Ekrem İmamoğlu da sanık sandalyesine oturmadan önce Gökçe’ye sarılarak doğum gününü kutladı.

"DURUŞMA SALONLARINDA GEÇİRİYORUZ"

Buğra Gökce'nin eşi Filiz Kahveci Gökce ise eşinin doğum gününü telefonda kutladı. Duruşmaya verilen arada, "İyi ki doğdun Buğra Gökce, özgür günlerde kavuşacağız" yazılı döviz ile açıklama yapan Filiz Kahveci Gökce şunları söyledi:

"Maalesef, kendisiyle sadece 10 dakikalık bir telefonla görüşme hakkımız vardı. Şükür, en azından bir sesini duydum. Biliyorsunuz, nikâhımızı hapiste yaptık. Bayramlarımızı küçücük görüş odalarında kutluyoruz. Geçen sene doğum gününde, tek başına bir demir kafeste ilk günlerini geçiriyordu. Bu sene de duruşma salonlarında geçiriyoruz. Buğra ve beraberindeki 106 arkadaşı maalesef sadece yargılanmıyor resmen hayattan koparıldılar. Onlarla birlikte biz aileler, eşler, çocuklar, anne-babalar, aslında tüm bir aile olarak cezalandırıldık ve arkalarında her birinin bir aile bekliyor. Biz adalete kavuşmak istiyoruz. Artık adalet tecelli etsin istiyoruz. Savunma hakkımızın korunmasını istiyoruz. Tutuksuz yargılama esastır. Tutuklamanın bir ceza olmamasını talep ediyoruz. Ve bu siyasi rehin alma durumunun bitmesini istiyoruz.

"ADİL BİR YARGILANMA SUNULMASI GEREKİYOR"

Bu insanların hayatlarından koparılan günler, aylar, yılların bir vebali var. Kanunun bittiği yerde vicdan başlar. Vicdanın bittiği yerde insanlıktan bahsedilemez. Dolayısıyla, bir an önce, bir doğum günü hediyesi olarak hem ülkeye hem de bizlere adil bir yargılanma sunulması gerekiyor. Tutuksuz yargılama sağlanmalı. Ve bir an önce beraatlerimizin gelmesi gerekiyor. En büyük doğum günü hediyesi olacak iki gözümün çiçeğine, hepimize ve tüm ülkeye."

"BİZLER ADINA KUCAKLADI"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Buğra Gökce'ye ailesi adına sarılarak doğum gününü kutlamasını değerlendiren Filiz Kahveci Gökce, "Zaten bu bir siyasi operasyon. Ekrem Bey sağ olsun, var olsun bizim dokunamadığımız, liseli çocuklar gibi uzaktan sadece gözlerini görmek, sırtlarını görmek için çırpındığımız bir durumda, bizler adına kucakladı. Çünkü ya hep beraberiz ya da hiçbirimiz. Bu davada maalesef, Buğra Gökce ya da Ekrem İmamoğlu yargılanmıyor; bu dava, Türkiye’nin hukuk devletine olan inancının yargılandığı bir dava. Dolayısıyla kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizim için de kucakladı. Biliyorum ki onlar yalnız değiller. Onlar da birbirlerinden güç alıyorlar. Bizler de sizlerle birlikte, dayanışmayla bu günleri atlatacağımıza inanıyorum" dedi.