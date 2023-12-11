Film gibi olay... Kovalamaca sırasında polise ateş açtı!
Şanlıurfa'da araması olan şüpheli Ramazan Öztürk, polis uygulamasına yakalanmamak için tabancayla bir otomobili gasbedip kaçtı.
Şanlıurfa Süleymaniye Mahallesi'nde iddiaya göre, 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan aranan Ramazan Öztürk, bölgede şüpheli kişilere yönelik uygulama yapan polisleri görünce, yakalanmamak için tabancayla seyir halindeki bir otomobili durdurdu.
Sürücüyü silah zoruyla aracından indiren şüpheli gasbettiği araçla kaçtı. Olayı fark eden polis, şüpheliye müdahalede bulunmak isterken Ramazan Öztürk polise ateş açıp kaçmaya devam etti.
GÖZALTINA ALINDI
Bölgeye polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Polisin şüpheliyi takibi sırasında ara sokağa giren Öztürk, özel harekat polisleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Araçta maddi hasar oluştu. Olay yerinde de çok sayıda boş kovan bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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