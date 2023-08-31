Film gibi olay... Salvador Dali maskesiyle kuyumcuda soygun girişimi!

Yayınlanma: 31.08.2023 - 09:04

Güncelleme: 31.08.2023 - 09:09

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi General Aldoğan Caddesi'nde 23 Ağustos Çarşamba günü sabah 09.00 sıralarında film gibi bir soygun girişimi yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; E.B. adlı kuyumcu sabah saatlerinde işyerini düzenlediği sırada ressam ‘Salvador Dali’ maskesi takan 2 şüpheli içeri girmeye çalıştı. Kilitli olan kapıyı açamayan şüphelilerden biri kaçtıkları sırada kuyumcunun camına doğru ateş etti.

İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevredeki kameraları izleyen ekipler, şüphelilerin olay yerine geldikleri aracın plakasının çalıntı, aracın ise F.A.’ya ait olduğu belirlendi.

F.A., ifadesinde aracı yeğeni Birkan Kartal’a kullanması için verdiğini söyledi. Birkan Kartal (31) düzenlenen operasyonla yakalandı. Kartal yapılan sorgusunda olayı Mahmut Aslan’la (25) birlikte gerçekleştirdiğini itiraf etti. Aslan da düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ DE SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI!

Aramalarda, soygun girişiminde kullandıkları ruhsatsız tabanca ve 3 Salvador Dali maskesi ele geçti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Birkan Kartal’ın 12, Mahmut Aslan’ın 7 suç kaydı olduğu öğrenildi.