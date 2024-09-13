Film gibi olay: Yunan turist İstanbul'da kayboldu, 8 gün sonra bulundu

Yunanistan'dan İstanbul'a gelen 78 yaşındaki Dimitrios Papadimitriou (78) isimli Yunan turist, geçtiğimiz hafta Taksim'de gezerken kayboldu. Yunan turist 8 gün sonra Cihangir'de gezerken bulundu.

Film gibi olay: Yunan turist İstanbul'da kayboldu, 8 gün sonra bulundu
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İHA
Yayınlanma: 13.09.2024 - 17:52

Edinilen bilgiye göre Dimitrios Papadimitriou (78) isimli Yunan turist 5 Eylül'de Taksim'de gezerken bilinmeyen bir nedenle ortadan kayboldu.

Yunan turistin ortadan kaybolduğunu fark eden ailesi arama çalışması başlatarak durumu Yunan Başkonsolosluğuna haber verdi. Bunun üzerine çalışmalar derinleştirildi. Aramalar kapsamında kayıp ilanları hazırlandı.

8 GÜN SONRA BULUNDU

Polis ekipleri de çalışmalara katıldı. 8 gün aradan sonra yaşlı adam Beyoğlu Cihangir'de polis ekipleri tarafından gezerken bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen adam, Yunan Başkonsolosluğuna götürüldü.


Etiketler: #turist

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