Film gibi olay: Yunan turist İstanbul'da kayboldu, 8 gün sonra bulundu
Yunanistan'dan İstanbul'a gelen 78 yaşındaki Dimitrios Papadimitriou (78) isimli Yunan turist, geçtiğimiz hafta Taksim'de gezerken kayboldu. Yunan turist 8 gün sonra Cihangir'de gezerken bulundu.
Edinilen bilgiye göre Dimitrios Papadimitriou (78) isimli Yunan turist 5 Eylül'de Taksim'de gezerken bilinmeyen bir nedenle ortadan kayboldu.
Yunan turistin ortadan kaybolduğunu fark eden ailesi arama çalışması başlatarak durumu Yunan Başkonsolosluğuna haber verdi. Bunun üzerine çalışmalar derinleştirildi. Aramalar kapsamında kayıp ilanları hazırlandı.
8 GÜN SONRA BULUNDU
Polis ekipleri de çalışmalara katıldı. 8 gün aradan sonra yaşlı adam Beyoğlu Cihangir'de polis ekipleri tarafından gezerken bulundu.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen adam, Yunan Başkonsolosluğuna götürüldü.
Etiketler: #turist
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