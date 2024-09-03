Marmaris'te milyon dolarlık yatla insan kaçakçılığı... Turist kimliğiyle kaçırırken yakalandılar!
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında milyon dolarlık yat ile kaçak göçmenleri turist kimliği ile yurt dışına çıkarmaya çalışan 3 organizatör ve 44 kaçak göçmen yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığının koordinesinde, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin müşterek operasyonu ile Yunanistan’a yasadışı yollardan kaçak göçmenlerin turist kimliğinde kaçırılacağı bilgisini aldı.
Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri belirlenen milyon dolarlık yatı takibe aldı. Denize açılan lüks yat Marmaris Orhaniye Mahallesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.
Milyon dolarlık yatta yapılan aramada kaçak göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalışan 3 organizatör ve yatta 44 kaçak göçmen yakalandı.
Gözaltına alınan organizatörler işlemlerini ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine sevk edildi. 44 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.
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