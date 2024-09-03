Okyanusya ülkesinde 'turist harcına' yüzde 200 zam

Yayınlanma: 03.09.2024 - 16:15

Güncelleme: 03.09.2024 - 16:15

The New Zealand Herald gazetesinin haberine göre, Yeni Zelanda, ülkeye girişlerde turistlerden alınan harca zam yapma kararı aldı.

Hükümet, 1 Ekim'den itibaren turist harcının 35 Yeni Zelanda dolarından (yaklaşık 22 dolar) 100 Yeni Zelanda dolarına (yaklaşık 62 dolar) çıkartılarak yaklaşık yüzde 200 artırılacağını duyurdu.

Turizm Bakanı Matt Doocey, uluslararası turizmin Yeni Zelanda ekonomisinde önemli rol oynadığını vurgulayarak harçta yapılacak artışla ülkenin turizm giderlerine fayda sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

Doocey, turist harcının artırılmasının ülkeye gelecek turist sayısında azalmaya neden olabileceği yönündeki endişelere karşı çıkarak, Yeni Zelanda'nın yeni harç ücretine rağmen turistler için "cazip bir ziyaret noktası" olmayı sürdüreceğini ifade etti.

Avustralya veya Yeni Zelanda pasaportuyla seyahat edenler, bazı Pasifik ülkelerinin pasaportuna sahip olanlar, transit yolcular ve Yeni Zelanda veya Avustralya oturum iznine sahip olanların Yeni Zelanda'ya girişte harç ödemesi gerekmiyor.

Giriş harcı, Yeni Zelanda Elektronik Seyahat Yetkisi talep edilmesi ya da vize başvurusu yapılması durumunda ödeniyor.