Okyanusya ülkesinde 'turist harcına' yüzde 200 zam

Yeni Zelanda, ülkeye girişlerde turistlerden alınan harç ücretini yaklaşık yüzde 200 artıracaklarını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 03.09.2024 - 16:15
Okyanusya ülkesinde 'turist harcına' yüzde 200 zam
Abone Ol google-news

The New Zealand Herald gazetesinin haberine göre, Yeni Zelanda, ülkeye girişlerde turistlerden alınan harca zam yapma kararı aldı.

Hükümet, 1 Ekim'den itibaren turist harcının 35 Yeni Zelanda dolarından (yaklaşık 22 dolar) 100 Yeni Zelanda dolarına (yaklaşık 62 dolar) çıkartılarak yaklaşık yüzde 200 artırılacağını duyurdu.

Turizm Bakanı Matt Doocey, uluslararası turizmin Yeni Zelanda ekonomisinde önemli rol oynadığını vurgulayarak harçta yapılacak artışla ülkenin turizm giderlerine fayda sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

Doocey, turist harcının artırılmasının ülkeye gelecek turist sayısında azalmaya neden olabileceği yönündeki endişelere karşı çıkarak, Yeni Zelanda'nın yeni harç ücretine rağmen turistler için "cazip bir ziyaret noktası" olmayı sürdüreceğini ifade etti.

Avustralya veya Yeni Zelanda pasaportuyla seyahat edenler, bazı Pasifik ülkelerinin pasaportuna sahip olanlar, transit yolcular ve Yeni Zelanda veya Avustralya oturum iznine sahip olanların Yeni Zelanda'ya girişte harç ödemesi gerekmiyor.

Giriş harcı, Yeni Zelanda Elektronik Seyahat Yetkisi talep edilmesi ya da vize başvurusu yapılması durumunda ödeniyor.


yeni zelanda haberleri turist haberleri

İlgili Haberler

Türkiye - Yeni Zelanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - Yeni Zelanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rusya'dan Avustralyalı ve Yeni Zelandalı vatandaşlara yaptırım

Rusya'dan Avustralyalı ve Yeni Zelandalı vatandaşlara yaptırım
Yeni Zelanda 2024'e 'merhaba' dedi

Yeni Zelanda 2024'e 'merhaba' dedi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler