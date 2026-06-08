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Filyos Çayı'na düşerek kaybolmuştu... CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'den acı haber!

Filyos Çayı'na düşerek kaybolmuştu... CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'den acı haber!

8.06.2026 08:20:00
Güncellenme:
DHA
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Filyos Çayı'na düşerek kaybolmuştu... CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'den acı haber!

Karabük'te düştüğü Filyos Çayı'nda akıntıya kapılıp, kaybolan CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in (72) bulunması için arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları sırasında Erten'in cansız bedenine ulaşıldı.
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Olay, saat 23.00 sıralarında Pirinçlik-Çakırlar mahalleleri yakınında meydana geldi.

Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyreden CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in içinde bulunduğu otomobil, yol kenarında mola verdi.

Araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarında durduğu sırada ayağı kayması sonucu suya düştü.

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ERTEN İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Akıntıya kapılan Erten, suda kayboldu. Erten'in beraberindekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Erten'i bulmak için arama çalışması başlattı. 

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ACI HABER GELDİ

CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten’in, saat 09.30 sıralarında cansız bedeni bulundu. Düştüğü noktaya yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta hidroelektrik santralinin kapağına takılı halde bulunan Erten’in cansız bedeni, ekipler tarafından botla sudan çıkarıldı.

Erten’in cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı. 

İlgili Konular: #CHP #karabük #Filyos Çayı