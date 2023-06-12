Filyos Çayı'nda kayıp engelli kadının cansız bedeni bulundu
Karabük'ün Yenice ilçesinde ailesinin haber alamadığı zihinsel engelli Şengül Derebaşı'nın (53) Filyos Çayı'nda cansız bedenine ulaşıldı.
Karabük'ün Yenice ilçesi Hacı Muharremler Mahallesi'nde oturan zihinsel engelli Şengül Derebaşı, dün gece çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Aile durumu jandarmaya haber verdi.
Yapılan arama çalışmasında Şengül'ün cansız bedeni bu sabah, evinin 2 kilometre uzağındaki Filyos Çayı'nda bulundu. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, Şengül'ün cansız bedenini sudan çıkardı.
Derebaşı'nın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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