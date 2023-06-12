Filyos Çayı'nda kayıp engelli kadının cansız bedeni bulundu

Karabük'ün Yenice ilçesinde ailesinin haber alamadığı zihinsel engelli Şengül Derebaşı'nın (53) Filyos Çayı'nda cansız bedenine ulaşıldı.

DHA
Yayınlanma: 12.06.2023 - 15:18
Filyos Çayı'nda kayıp engelli kadının cansız bedeni bulundu
Abone Ol google-news

Karabük'ün Yenice ilçesi Hacı Muharremler Mahallesi'nde oturan zihinsel engelli Şengül Derebaşı, dün gece çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Aile durumu jandarmaya haber verdi.

Yapılan arama çalışmasında Şengül'ün cansız bedeni bu sabah, evinin 2 kilometre uzağındaki Filyos Çayı'nda bulundu. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, Şengül'ün cansız bedenini sudan çıkardı.

Derebaşı'nın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


karabük Filyos Çayı Filyos cansız beden Zihinsel engelli

İlgili Haberler

Munzur Çayı’nda kaybolmuşlardı... Bir gencin daha cansız bedenine ulaşıldı!

Munzur Çayı’nda kaybolmuşlardı... Bir gencin daha cansız bedenine ulaşıldı!
16 gündür haber alınamıyordu, ırmak kenarında cansız bedeni bulundu

16 gündür haber alınamıyordu, ırmak kenarında cansız bedeni bulundu
Maltepe'de merdivenlerde cansız bedeni bulundu, kız arkadaşı gözaltına alındı

Maltepe'de merdivenlerde cansız bedeni bulundu, kız arkadaşı gözaltına alındı

En Çok Okunan Haberler