Final haftası ikinci tur seçimlerine denk gelen öğrenciler isyan etti
İkinci tura kalan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin tarihi final haftasına denk gelen öğrenciler isyan etti. İkametgahı okuduğu kentte bulunmayan öğrenciler, yüz yüze gerçekleştirilmesi planlanan sınavlar nedeniyle oy kullanamayacağını açıklayarak 'online sınav' çözümüne başvurulmasını istedi.
Türkiye'nin heyecanla beklediği Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri, 14 Mayıs günü gerçekleştirildi. Milyonlar, geleceğini oyladı.
Ancak seçimler ikinci tura kaldı. Yurttaşlar 28 Mayıs günü yeniden sandık başına gidecek ve bir kez daha oy kullanacak.
Bu durum, özellikle üniversite öğrencilerini mağdur etti. İkametgahı öğrenim gördüğü kentte bulunmayan öğrenciler, yüz yüze gerçekleştirilmesi planlanan sınavlar nedeniyle oy kullanamayacağını açıklayarak yetkililerden çözüm sunmalarını istedi.
Başta İstanbul, Yıldız Teknik, On Dokuz Mayıs, İstanbul Kültür, Kocaeli, Başkent, Girne Amerikan, Beykent ve Süleyman Demirel gibi üniversitelerin öğrencileri, yüz yüze gerçekleştirilmesi planlanan final sınavları nedeniyle seçimlerde oy kullanamayacaklarını açıklayarak, okul yönetimlerinden mağduriyetlerine çözüm geliştirmelerini istedi.
Öğrencilerin başlıca talebi ise, yol ve barınma masrafları nedeniyle 'online sınav' oldu.
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