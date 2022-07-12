Fındık bahçesinde ot biçerken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

12 Temmuz 2022 Salı, 11:34

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alanyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık bahçesinde motorla ot biçen Mehmet Gündoğdu, elektrik direğinden sarkan tel ile temas etti. Elektrik akımına kapılan Gündoğdu, yere yığıldı.

Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Gündoğdu'yu ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan Gündoğdu, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Mehmet Gündoğdu'nun cenazesi otopsi yapılmak için Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.