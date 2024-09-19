Fındık işçilerini taşıyan minibüs uçuruma devrildi: 5'i çocuk 15 yaralı
Düzce’nin Cumayeri ilçesinde mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs, 50 metrelik uçuruma devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 5'i çocuk, 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Cumayeri ilçesi Harmankaya köyünde meydana geldi. Köyden aldığı mevsimlik işçileri fındık bahçesine götüren, henüz sürücüsü tespit edilemeyen minibüs, yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildi.
Kazada 5’i çocuk, 15 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, 112 acil sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bazıları sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, diğer yaralıları kurtarma çalışmaları sürüyor.
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