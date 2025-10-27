Fındık üreticilerinden Fatsa'da yürüyüş!

Ordu’nun Fatsa ilçesinde üreticiler, AKP iktidarına karşı ‘Emek, Toprak ve Memleket için’ sloganıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Saat 13.00’de Fatsa Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen üreticiler, buradan şehrin içerisinde bulunan Plevne Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.

Birgün'ün aktardığına göre, SOL Parti’nin ülke genelinde başlattığı yürüyüşler doğrultusunda üreticilerin bir araya gelmesiyle düzenlenen yürüyüşe, EMEP, CHP, Tüm Emeklilerin Sendikası, Fatsa Doğa Çevreyi Derneği, Ordu Çevre Derneği gibi birçok siyasi parti ve emek meslek örgütü de destek verdi.

Yürüyüş boyunca ‘AKP mezara halk iktidara’, ‘Üreten biziz yöneten de biz olacağız’, ‘Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz’ sloganları atıldı.

“ÜRETİMDE YAŞADIĞIMIZ SORUNLARIN KARŞISINDA İSYANIMIZI ORTAYA KOYUYORUZ”

Yürüyüş Düzenleme Kurulu adına konuşan Ahmet Özdemir “İşte biz üreticiler de bugün Fatsa’da ayakta olduğumuzun bu iktidarı değiştireceğimizin yürüyüşünü başlattık. Biliyoruz ki havasına, suyuna, toprağına sahip çıkmaya çalışan üreticiler olarak birlikte güçlüyüz. Şavşat’tan Kemalpaşa’ya, Ankara’dan Eskişehir’e kadar bu ülkenin dört bir tarafında bir avuç azınlığa karşı yaşam mücadelemizi yükseltiyoruz. Bu fındık yürüyüşü de bu mücadelenin bir adımı olarak ortaya çıktı. Üretimde yaşadığımız sorunların karşısında isyanımızı ortaya koyuyoruz. Fındığı sermaye gruplarının, tefeci ve tüccarların insafına bırakan bu rejimin yarattığı sorunları anlatmak için buradayız. Fındıkta yaşanan don olayına sağır ve dilsiz olan bu iktidar, iklim krizinin yarattığı sorunlara karşı da kayıtsız kalmaya devam ediyor” dedi.

“TEK BİR TANE ADAM HER ŞEYDEN ANLADIĞINI İDDİA EDİYOR”

SOL Parti PM Üyesi Mert Ünal da şöyle konuştu:

“Bu ülkenin temel bir problemi var. Bu ülke tek adam rejimiyle yönetiliyor. Tek bir tane adam her şeyden anladığını iddia ediyor. Sanayiden, iç politikadan, dış politikadan, kadından, gençlikten anladığını iddia ediyor. Tüm bunlardan sadece ama sadece kendisinin anladığını iddia ediyor. Aynı adam tarımdan da ben anlarım diyor. Hukuktan da ekonomiden de ben anlarım diyor. Bildiğiniz üzere bu tek adam rejimi geçtiğimiz günlerde bu ülkenin demokrasisine bir darbe daha vurdu. Gazeteci Merdan Yanardağ ile İmamoğlu’yla bir casusluk operasyonu ile tutuklandılar. Bu tek adam rejimi kaybedeceği seçime bile girmemeye karar vermiş, kaybettiği adamı bile içeri attıracak kadar gözünü kan bürümüştür. Ve biz, bu tek adam rejimini ancak birlikte mücadele edersek yenebiliriz. Ancak emekçilerin birleşik mücadeleleri onları yenebiliriz.

“TÜM ÜRETİCİLERİ KOOPERATİFLERDE BİRLEŞMEYE, MÜCADELE ETMEYE DAVET EDİYORUZ”

Biliyoruz ki bu iktidarın halkın sorunlarıyla, çıkarlarıyla; emeklinin, emekçinin çıkarlarıyla hiçbir işi yok. Bu tek adam, para babalarını seviyor, sermayeyi seviyor, beyaz saraydaki Trump’ı seviyor.

Ancak biz sorunlarımızı konuşmaktan, bir araya gelmekten, yan yana mücadeleyi yükseltmekten vazgeçmeyeceğiz. Bugün bu yürüyüş bir anlamıyla da bunun göstergesi. Bir kez daha fındıktaki taleplerimizi dile getiriyoruz. Sonuna kadar bu taleplerimiz için mücadele edeceğiz. Ve buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Tüm üreticileri kooperatiflerde birleşmeye, mücadele etmeye davet ediyoruz.”

YÜRÜYÜŞTE ÜRETİCİLER TALEPLERİNİ SIRALADI

Yapılan açıklama şöyle:

"Toprağımız ve fındığımız; memleketimizin geleceği yok edilmek isteniyor. Siyanürlü altın madeni ve diğer maden işletmeleri ile Fatsa başta olmak üzere tüm Karadeniz emperyalist tekellerin “gizli işgali” altına sokuldu!

Ülkemizin kaynakları sömürüldü; doğamız ise acımasızca yok edildi, havamız ve suyumuz kirletildi. Toprağımız ve fındığımız değersizleştirildi, emeğimiz Ferrero elinde oyuncak edildi!

Şimdi de Kokarca fındığın yeni mezar kazıcısı olarak, dört bir yanı sarıyor! Buna karşı devlet üreticiye yardımcı olacak neredeyse tek bir tedbir dahi almıyor!

İklim krizi sonucu yaşanan zirai donla birleşince bu yıl üretici tam bir felaketle karşı karşıya!

Bu felaket, daha büyük felaketlerin de habercisi. Böyle giderse her yıl bahçesine girmeyen üreticinin sayısı artacak, fındık bahçeleri değerini tümüyle kaybedecek ve bahçeler terk edilmiş bir virane olacak!

Fındık bile isteye öldürülmek isteniyor! Emperyalist tekeller üretimi sınırlandırmaya çalışıyor, iktidar da göz göre göre bunu kabulleniyor!

Fındığı öldürmek bu toprakları öldürmek demektir. O yüzden emek mücadelemiz bir memleket mücadelesidir!

Emeğimize ve toprağımıza sahip çıkacağız; yağmacı şirketleri ve aç sömürücü emperyalist tekelleri topraklarımızdan söküp atacağız!

Mücadelemiz bir avuç sömürücünün karşısında tüm halkın hak ve emek mücadelesidir!

Mücadelemiz topraklarımızı işgal eden sömürücü şirketlere karşı bir kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesidir!

Bu mücadelede tüm üreticiler olarak, işçiler, emekçiler ve emekliler olarak; yarınları çalınan gençleriyle kadınlarıyla tüm ezilenler olarak birleşmekten başka yolumuz yok. Üreticileri, topraklarımıza ve emeğimize birlikte sahip çıkmaya; haklarımızı kazanmak için köy köy Üretici Meclisleri kurarak birleşmeye ve örgütlenmeye çağırıyoruz. Fatsa Fındık Yürüyüşü’nde Halkın Acil Talepleri İçin Birleşelim.

Kokarca istilası ile karşı karşıya bulunan, zirai don felaketi yaşamış bölgemiz AFET BÖLGESİ ilan edilmelidir.

Kokarca istilası ve zirai don nedeniyle üreticilerin yaşadığı tüm zararlar devlet eliyle tanzim edilmelidir.

Kokarca ile mücadele için devlet bir SEFERBERLİK başlatmalı; kamu imkanları, kokarca ile doğal yollardan mücadele için kullanılmalıdır.

Çiftçinin Ziraat Bankası borçları ertelenmelidir.

Topraklarımız üzerindeki işgalci olan ve emeğimizi sömüren FERRERO kovulmalıdır.

Üretici kooperatifleri, üreticinin söz ve karar sahibi olduğu bir anlayışla yeniden kurulmalıdır.”