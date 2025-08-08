Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, 3 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Peki, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu kimdir? Ercüment Şahin Çervatoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

ERCÜMENT ŞAHİN ÇERVATOĞLU KİMDİR?

Şubat 1968 tarihinde Gürsu Köyünde bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Gürsu İlkokulu ve Arılı Ortaokulunu bitirdikten sonra Fındıklı Lisesinden 1984 yılında mezun oldu. Aynı yıl üniversite sınavına girerek İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümünde üniversite hayatına başladı. 1987 yılında İTÜ’den atılan Çervatoğlu, aynı yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünü kazanarak üniversite hayatını devam ettirdi. 1992 yılında KTÜ Makina Mühendisliği Bölümünü bitirerek Makina Mühendisi olarak mezun oldu.

1992 – 1997 yılları arasında Karadeniz Bölgesinde serbest ticaret yaparak yaşamını sürdüren Çervatoğlu 1997 yılında çok kısa bir süre öğrenmen olarak atanmasına karşın öğretmenlikten istifa ederek mühendislik alanında çalışmayı tercih etti. Mühendislikten daha çok serbest işlerle uğraşan Çervatoğlu, asıl uğraşı alanını siyaset olarak belirledi. 1993 yılının sonlarına doğru arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Karadeniz Umut Radyo’yu yirmi üç yıl yayın hayatında tuttu. Bölgesel yayın yapan ve 2016 yılına kadar özgürlüğün sesi olarak yayın hayatını sürdüren radyoya aktif destek ve emek verdi.

1997 yılında Ankara’da doğalgaz dönüşüm firmasında mühendis olarak 8 ay kadar çalıştıktan sonra 1998 yılında TMMOB Makina Mühendisleri Odasında Teknik Görevli olarak çalışmaya başladı. 2005 yılına kadar süren bu çalışma hayatının iki yılı TMMOB’de Genel Sekreter Yardımcılığı görevini üstlendi. 2006-2012 yılları arasında Bursa’da aile şirketi yöneticiliği ve inşaat sektöründe çalışmalar yürüttü. Ve aynı zamanda TMMOB Makina Mühendisleri Odası Denetleme Kurulu Üyeliği ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyeliği görevlerini yürüttü. 2012 -2016 yılları arasında TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Sekreter ve Yönetim Kurulu Üyeliklerini yürüten Çervatoğlu 2012 -2019 yılları arasında bölgemizde inşaat sektöründe çalışmalar yürüttü.

TMMOB ve Makina Mühendisleri Odası Yöneticiliği ve çalışma döneminde birçok toplumsal, teknik kongre yürütücülüğünün yanında genç üyelere yönelik kamp organizasyonluğunu üstlenen Çervatoğlu sosyal sorumluluk projeler kapsamında Mimarlar Odası Ankara Şubesi öncülüğünde ulusal ve uluslararası katılımlarla boşaltılmış köy okullarını “Taş Mektep” altında köy halkının kullanımını sağlamak için restorasyon çalışmaları yürüttü ve yıkılmakta olan iki adet okulu hayata kazandırdı.

Mart 2019 Yerel Seçimlerinde “Kendimiz İçin Değil Halkımız İçin” anlayışıyla CHP ve Fındıklı Demokrasi Güçleri’nin ortak adayı olarak belediye başkanlığına seçildi.

ERCÜMENT ŞAHİN ÇERVATOĞLU ÖZEL HAYATI

Çervatoğlu, evli bir çocuk babasıdır.

ERCÜMENT ŞAHİN ÇERVATOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu 3 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri Çervatoğlu’na yumruk atıp, ısırdı. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu saldırının ardından saldırganlardan şikayetçi olmak için karakola gitti.