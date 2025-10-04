Fındıklı Belediyesi’nden emeklilere yeni dayanışma evi

Rize’deki Fındıklı Belediyesi sosyal tesislere yenilerini eklemeyi sürdürüyor.
Pazartesi günü yapılan Volkan Konak Kitap Kafe açılışının ardından, Hayati Aykut Parkı’nda emeklilerin kitap okuyabileceği, oyunlar oynayabileceği, düşük ücretle çay içebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği Emekli Dayanışma Evi hizmete sunuldu.
Açılış, emekli kadınların kurdele kesimiyle yapıldı. Törene Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, CHP Fındıklı İlçe Başkanı Ali Karaalioğlu ve Hopa Emekliler Sendikası katıldı.
Çervatoğlu, “Siyasal iktidar halkı gözden çıkarmış, bir avuç kendi çıkarı için emekliyi yok saymış durumda. Açlık sınırının altında yaşamaya çalışan emeklilere selam olsun” dedi.