Fındıklı Belediyesi, yere çöp atan kişilerin fotoğraflarıyla sergi açacak

Rize Fındıklı Belediyesi, yere çöpe atan kişilerin kameradan tespit edilerek fotoğraflarıyla sergi açılacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2024 - 23:14
Fındıklı Belediyesi, yere çöp atan kişilerin fotoğraflarıyla sergi açacak
Abone Ol google-news

CHP'li Fındıklı Belediyesi tarafından, yerdeki çöplerin fotoğrafları paylaşılarak görüntüye sebep olanlar hakkında sergi açılacağı duyuruldu.

Belediye'nin X hesabından yapılan paylaşımda, "Bu görüntüye sebep olan ve kameradan tespit ettiğimiz vatandaşlarımızın fotoğraf sergisi yakında 100. Yıl Atatürk Parkı’nda…" ifadeleri kullanıldı.

"YAPMIŞLIĞIMIZ VAR..."

Belediye'nin X hesabından yapılan paylaşımlar şu şekilde:

 


fındık haberleri Fındıklı haberleri Fındıklı Belediyesi haberleri

İlgili Haberler

Küresel internet kesintisi havacılık sektörünü krize soktu

Küresel internet kesintisi havacılık sektörünü krize soktu
Rize'de teleferiğe çay yüklediği sırada elektrik akımına kapılan kişi hayatanı kaybetti

Rize'de teleferiğe çay yüklediği sırada elektrik akımına kapılan kişi hayatanı kaybetti
Ankara ile Paris arasında iki Fransız okuluna ilişkin anlaşmazlık krize dönüştü

Ankara ile Paris arasında iki Fransız okuluna ilişkin anlaşmazlık krize dönüştü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler