Fındıklı Belediyesi, yere çöp atan kişilerin fotoğraflarıyla sergi açacak

Yayınlanma: 24.07.2024 - 23:14

Güncelleme: 24.07.2024 - 23:15

CHP'li Fındıklı Belediyesi tarafından, yerdeki çöplerin fotoğrafları paylaşılarak görüntüye sebep olanlar hakkında sergi açılacağı duyuruldu.

Belediye'nin X hesabından yapılan paylaşımda, "Bu görüntüye sebep olan ve kameradan tespit ettiğimiz vatandaşlarımızın fotoğraf sergisi yakında 100. Yıl Atatürk Parkı’nda…" ifadeleri kullanıldı.

"YAPMIŞLIĞIMIZ VAR..."

Belediye'nin X hesabından yapılan paylaşımlar şu şekilde: