Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Özsoy, yaş çay alımında çiftçiye 5 lira destekleme ücreti ödenmesini istedi

Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özsoy, yaptığı açıklamada, yaş çay alım fiyatının geçen günlerde duyurulduğunu anımsattı. Yaş çay yaprağı için kilo başına 25 lira 44 kuruş belirlendiğini ifade eden Özsoy, bunun "kitleyi" ikiye böldüğünü söyledi.

Özsoy, şöyle konuştu:

"İkiye bölünen kitlenin içerisinde üretici olmayanlar da var. Gerçekten üretici olan ve çay tarımından ailesini geçindiren çiftçilerimiz çaya verilen bedelden memnun değil. Çünkü bu fiyatla ailesini geçindirecek bir gelir elde edemeyeceğini biliyor. Kameraların karşısına geçerek çaya verilen fiyatın fazla olduğunu söyleyen bir kitle daha var. Bu arkadaşlarımızı takip ettiğimizde gördük ki bu arkadaşların birçoğunun çay tarlası yok, çay üretiminde yok."

"ŞARTLI DESTEKLEME GELMELİ''

Destekleme bedelinin kaldırılmaması gerektiğini ifade eden Özsoy, Fındıklı Ziraat Odası olarak destekleme ile ilgili, aynı zamanda "taban fiyat uygulamasını da getirecek" yeni bir model önerdiklerini bildirdi.

Özsoy, şunları söyledi:

"Destekleme yeniden getirilsin. 5 lira destekleme istiyoruz fakat şartlı destekleme istiyoruz. Gerçek üretici desteklenecek, devlet taban fiyatının altında yapılan hiçbir alıma destekleme ödemeyecek. Yani İstanbul’dan bir günlüğüne gelip keyfi bir şekilde bir günde 10 tane 20 tane işçi toplayıp 5 ton çayı toplayıp gidip özel sektöre 5 lira düşüğüne satan arkadaşımız destekleme alamayacak. Burada tarlasında, köyünde yaşayan, çaydan ailesini geçindiren çiftçilerimiz taban fiyatına çayını satacak, desteklemesini alacak.

"ÇAY KANUNU'NDA İLK ADIMI ATALIM''

Biz fiyat açıklanmadan maliyetleri ve üreticinin hak ettiği fiyatı 35 lira olarak açıklamıştık. Geçmişte 30 kuruş bir yıl içerisinde 2 liraya çıkartılabiliyorsa, bunu da isteyebiliriz, 10 lira destekleme olsun. Ben buradan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum, önerimizi değerlendirin, ciddiye alın ve yıllardır yapılamayan 'Çay Kanunu'nun ilk adımını atalım. Üreticimizin emeği sömürülmesin, dürüst sanayicilerle gerçek çiftçiler desteklensin."