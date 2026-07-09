Fındıkta ihracat rekoru, üreticiye düşük fiyat: 'Fındıktaki oyunu dur deyin'

Ordu Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, devletin resmi ihracat verilerini paylaşarak fındık piyasasında yaşanan fiyat politikalarını eleştirdi.

Akça’nın paylaştığı verilere göre, 1 Eylül 2025-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Türkiye’den 169 bin 480 ton iç fındık ihraç edildi ve bu ihracattan 2 milyar 219 milyon dolar gelir elde edildi.

İhracat rakamlarını değerlendiren Akça şu ifadeleri kullandı: “Bu şu demektir, iç fındığın 1 kilogramı 615 TL’ye, kabuklu fındığın 1 kilogramı ise 307.5 TL’ye satılmış demektir. Şu anda fındığı 160-170 TL’ye almak ne demektir, bu organizasyonu kimler yapmaktadır? Artık bu ülkenin en önemli tarımsal ihraç ürünü olan fındık üzerinde oynanan oyunlara dur deme zamanı gelmiştir.”