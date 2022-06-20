Finlandiya Başbakanı Marin: Türkiye'nin birçok endişesinin yersiz olduğunu görüyorum
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Türkiye'nin güvenlik kaygılarının yersiz olduğunu ileri sürdü.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkesinin NATO'ya üyelik sürecini ve gündeme ilişkin konular üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Sanna Marin, Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'e karşı son dönemde takındığı tutumu "çok talihsiz" olarak nitelendirdi.
Marin, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını da "yersiz" olarak tanımladı.
'TÜRKİYE, ROTAYI 180 DERECE ÇEVİRDİ'
Sanna Marin, ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusundan önce ve sonrasında Türkiye'nin tutumunda değişiklik olduğunu öne sürdü.
Marin, "NATO'ya üye olma isteğimizi ifade etmeden önce, Türkiye NATO'ya katılmamızı destekledi. Sonra ittifaka başvurmaya karar verdiğimizde rotayı 180 derece çevirdiler. Şahsen, Türkiye'nin birçok endişesinin yersiz olduğunu görüyorum" dedi.
'TÜRKİYE'NİN TALEPLERİNE BOYUN EĞECEK BİR DURUM YOK'
Sanna Marin, ülkesinin NATO'ya katılımının bir "donma" riskiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.
Marin, "Sanırım durumu başka bir yerde başka bir şekilde çözeceğiz" diye konuştu.
Marin ayrıca, Finlandiya'nın Türkiye'nin taleplerine "boyun eğmesi" gibi bir durum olmadığını belirterek, "Burada vazgeçilecek pek bir şey yok, mesela mevzuat (yasa) değişikliği gibi bir planımız yok" ifadelerini kullandı.
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