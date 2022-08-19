Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki ilk toplantı, 26 Ağustos'ta Finlandiya'da yapılacak
NATO’ya katılım süreçleri başlayan İsveç ve Finlandiya, Türkiye ile ortak mutabakat görüşmelerinin ilk toplantısının 26 Ağustos'ta Finlandiya'da yapılacağı bildirildi.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye ile ortak mutabakat görüşmelerinin ilk toplantısının Finlandiya'da yapılacağını belirtti.
Bakan Haavisto'nun danışmanı Tomi Nyström ise ülkelerin ilk toplantının en kısa zamanda yapılmasını istediğini belirterek, "Toplantı, ağustos ayında Finlandiya'da yapılacak" ifadelerini kullandı.
İsveç Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada ise 26 Ağustos’ta bu mekanizmanın ilk toplantısının gerçekleştirileceği kaydedildi.
NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında, 28 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.
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