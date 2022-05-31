Finlandiya Savunma Bakanı: Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlaması incelenecek

31 Mayıs 2022 Salı, 13:10

Türkiye ve Finlandiya ile İsveç arasındaki NATO üyeliğine ilişkin müzakere süreci devam ederken, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Antti Kaikkonen, Finlandiya'nın terör ve terörle mücadelede başarılı olduğunu ve ülkesinin teröre herhangi bir destekte bulunmadığını söyledi.

'TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK ENDİŞELERİ CİDDİYE ALINMALI'

Antti Kaikkonen, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin ciddiye alınması gerektiğini ve Finlandiya'nın bu endişeleri gidermek için Türkiye ile şimdiden görüşmelere başladığını açıkladı.

Kaikkonen, "Umarım bu sorunlar Haziran'daki Madrid Zirvesi'ne kadar çözülür" dedi.

'SİLAH İHRACATI KISITLAMASI İNCELENECEK'

Antti Kaikkonen, Türkiye'nin gündeme getirdiği silah ihracatı kısıtlamalarına ilişkin, "Finlandiya bunları olay bazında ve AB politikalarını dikkate alarak inceler" dedi.

Kaikkonen, Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye yönelik silah ihracatının kaldırılması konusunda karar vermeden önce ulusal dış ve güvenlik politikası değerlendirmesi yapacağını ifade etti.

Kaikkonen ayrıca, Türkiye ile yürütülen görüşmelerin önümüzdeki haftalarda devam edeceğini de sözlerine ekledi.