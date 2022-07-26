Firari FETÖ hükümlüsü Afyonkarahisar'da yakalandı
Afyonkarahisar'da hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri kentte FETÖ firarilerine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2016'da "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen A.G'yi Veysel Karani Mahallesi'nde yakaladı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Terör örgütünün mütevelli yapılanmasında yer aldığı öğrenilen hükümlü, Emniyet'teki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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