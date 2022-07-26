Firari FETÖ hükümlüsü Afyonkarahisar'da yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

AA
26 Temmuz 2022 Salı, 12:12
Firari FETÖ hükümlüsü Afyonkarahisar'da yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri kentte FETÖ firarilerine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2016'da "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen A.G'yi Veysel Karani Mahallesi'nde yakaladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Terör örgütünün mütevelli yapılanmasında yer aldığı öğrenilen hükümlü, Emniyet'teki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


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