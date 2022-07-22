FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik 29 şüphelinin gözaltına karar verildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlıkta bulunan bir şüphelinin verdiği ifade, elde edilen dijital materyalin çözülmesi ve fotoğraf teşhisleri doğrultusunda, "29 şüphelinin FETÖ'nün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldıkları" tespit edildi.
18’i finansman sağlayan, 8’i sağlanan finansmanı dağıtan, 1’i katalog evlilik sorumlusu, 1’i örgütsel talimatlar doğrultusunda hukuk danışmanlığı yapan, 1’i gaybubet evlerinin örgütsel koordinasyonu ile sorumluluğunu üstlenen olduğu belirtilen toplam 29 şüphelinin, Ankara merkezli 10 ilde, 22 Temmuz 2022 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.
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