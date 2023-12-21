Firari FETÖ hükümlüsü Bursa'da yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Bursa'da yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Ardahan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki çalışma sonucu firari hükümlünün Bursa'da olduğu tespit edildi.
Polis ekiplerince belirlenen adreste yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel’den aldığım Şeyh Sait mektubu
- Gram altında yeni zirve!
- İYİ Parti'de 'Mansur Yavaş' istifası!
- Yılın son faiz kararı açıklandı!
- Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı
- Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!
- AYM'den Can Atalay hakkında ikinci 'hak ihlali' kararı!
- Erdoğan’ın düştüğü pazarlık girdabı
- Şimşek'ten doları olanı üzecek haber!
- Erdoğan'dan emeklilere özel indirim