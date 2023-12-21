İzmir’de FETÖ operasyonu: Eski Yargıtay üyesi gözaltında

İzmir'de terör örgütü FETÖ üyelerinin gizlendikleri hücre evine operasyon gerçekleştirildi. Aralarında ihraç öğretmen, emniyet ve askeri personel ile 1 Yargıtay üyesinin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 13:23
İzmir’de FETÖ operasyonu: Eski Yargıtay üyesi gözaltında
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan örgüt üyelerinin saklandıkları hücre evlerine operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hücre evlerine yapılan baskında, aralarında ihraç öğretmen, emniyet ve askeri personel ile bir Yargıtay üyesinin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


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