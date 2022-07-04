Firari FETÖ hükümlüsü, Kayseri'de yakalandı

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:24

Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı olan ve "silahlı terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan hükümlünün Melikgazi ilçesinde saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.