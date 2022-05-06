Firari hükümlü çift, polis operasyonuyla yakalandı
Konya'da, 7 suçtan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Perihan Ş. ve 7 suçtan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan sevgilisi Hasan Ö., polis tarafından saklandıkları evde yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'dolandırıcılık', 'silahla yağma', 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma', 'kişi hürriyetinden yoksun kılma' dahil 7 suçtan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Perihan Ş. ve daha önce cezaevinden firar eden 'yağma' ve 'resmi belgede sahtecilik' dahil 7 suçtan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Hasan Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.
TUTUKLANDILAR
Polis, firari çiftin Ankara'da oturduğunu ve zaman zaman Konya'ya geldiğini belirledi. Çift, yapılan çalışmaların ardından Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, haklarında hapis cezalarıyla ilgili karar yüzlerine okunduktan sonra tutuklandı.
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