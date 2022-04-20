Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay yıl hapis cezasıyla aranan T.K. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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