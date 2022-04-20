Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

IHA
20 Nisan 2022 Çarşamba, 17:14
Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığı hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay yıl hapis cezasıyla aranan T.K. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı. 

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. 


osmaniye Jandarma jandarma genel komutanlığı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler