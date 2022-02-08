Firari hükümlü, havalandırma boşluğunda yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mehmet Kılıç (32), polis operasyonunda, banyonun havalandırma boşluğunda yakalandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'şantaj', 'dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' dahil birçok suçtan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Mehmet Kılıç'ı yakalamak için harekete geçti. Kılıç'ın adresini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.
Ekipler, banyonun havalandırma boşluğunda saklanan Kılıç'ı yakaladı. Havalandırma boşluğundan güçlükle çıkarılan Kılıç, emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kılıç, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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