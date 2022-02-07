Köy odasında uyuşturucu kullanan 4 kişi yakalandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde girdikleri köy odasında uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Akçaşar köyünde, köy odası olarak kullanılan binada jandarma ekipleri uyuşturucu kullanıldığı ihbarı aldı.
Köy odasına düzenlenen baskında A.Ö, M.D, A.Ö ve H.Ö uyuşturucu madde kullandıkları sırada suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların üzerinde ve köy odasında yapılan aramada 6 uyuşturucu madde kullanım aparatı, A4 kağıdına sarılı 10 gram esrar ve cam kavanoz içinde 250 gram esrar ele geçirildi.
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