Metamfetaminle yakalanan 2 kişi tutuklandı
Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir araçta metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'daki operasyon İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.
Afyonkarahisar-Kütahya karayolunda durdurulan bir araçta arama yapan ekipler 52,85 gram metamfetamin ele geçirdi.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Operasyonun ardından Mehmet D. Ve Şükrü G., isimli şahıslar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçlaması ile adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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