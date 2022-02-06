Metamfetaminle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir araçta metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
06 Şubat 2022 Pazar, 17:42
Metamfetaminle yakalanan 2 kişi tutuklandı
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Afyonkarahisar'daki operasyon İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.

Afyonkarahisar-Kütahya karayolunda durdurulan bir araçta arama yapan ekipler 52,85 gram metamfetamin ele geçirdi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Operasyonun ardından Mehmet D. Ve Şükrü G., isimli şahıslar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçlaması ile adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. 



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