İzmir'de hükümlünün kaçışı kısa sürdü: Saklandığı kümeste yakayı ele verdi
İzmir'de, biri dolandırıcılık, diğeri ise uyuşturucu ticareti suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü, polisin operasyonlarıyla yakalandı. Hükümlülerden Ö.Ö.'nün saklandığı kümeste yakalandığı bildirildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 'Dolandırıcılık' suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö.'nün Konak ilçesinde bir evde olduğunu tespit etti.
Ekiplerin geldiğini fark edip kümese saklanan Ö.Ö., evi arayan polisler tarafından bulunup yakalandı. Öte yandan, 'Uyuşturucu ticareti' suçundan hakkında 15 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.B. de saklandığı evde yakalandı.
Ö.Ö. ve V.B.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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