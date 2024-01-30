Van'da kaçak göçmen operasyonu: 1 haftada 95 kişi yakalandı!
Jandarmanın son 1 haftada yaptığı yol kontrolleri ve operasyonlarında 95 kaçak göçmen yakalandı, 8 organizatör şüphelisi hakkında yasal işlem yapıldı.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, 22-28 Ocak tarihleri arasında yol kontrolleri ve operasyonlar düzenledi. Çalışmalarda yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 95 kaçak göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 8 şüpheli hakkında da yasa işlem yapıldı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'nin Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
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