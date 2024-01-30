Van'da kaçak göçmen operasyonu: 1 haftada 95 kişi yakalandı!

Jandarmanın son 1 haftada yaptığı yol kontrolleri ve operasyonlarında 95 kaçak göçmen yakalandı, 8 organizatör şüphelisi hakkında yasal işlem yapıldı.

DHA
Yayınlanma: 30.01.2024 - 15:53
Van'da kaçak göçmen operasyonu: 1 haftada 95 kişi yakalandı!
Abone Ol google-news

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, 22-28 Ocak tarihleri arasında yol kontrolleri ve operasyonlar düzenledi. Çalışmalarda yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 95 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 8 şüpheli hakkında da yasa işlem yapıldı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'nin Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.


göçmen haberleri İnsan Ticareti haberleri kaçak haberleri Jandarma haberleri Operasyon haberleri Van haberleri

İlgili Haberler

Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
Konya'da 13 kaçak göçmen yakalandı

Konya'da 13 kaçak göçmen yakalandı

En Çok Okunan Haberler