Fırat Epözdemir ikinci kez hakim karşısına çıktı: Yurt dışı çıkış yasağı devam edecek!

HABER: BATUHAN SERİM

Daha önce hakkında takipsizlik verilen davanın yeniden açılması sonucu İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Özdemir, Strasbourg’da katıldığı Avrupa Konseyi ziyareti dönüşünde gözaltına alınıp, 25 Ocak'ta tutuklandı.

Davanın ilk duruşması 29 Mayıs’ta İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, yurt dışı çıkış yasağıyla Fırat Epözdemir'in tahliyesine karar verdi. Duruşma 16 Eylül'e ertelendi.

İkinci duruşma bugün görüldü. Çok sayıda baro temsilcisi, uluslararası hukuk heyetleri ve avukat duruşmayı takip etti.

DURUŞMA 27 KASIM'A ERTELENDİ

Mahkeme, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gönderilmesine ve duruşmanın 27 Kasım’a ertelenmesine karar verdi. Ayrıca Epözdemir hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı kaldırılmadı.