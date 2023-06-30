Fırat Nehir’e giren baba ve oğlu boğularak hayatını kaybetti!

Şanlıurfa Birecik'te, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Baran Yavuz ile babası Müslüm Yavuz boğularak hayatını kaybetti. Olayda 4 kişi ise, son anda kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 30.06.2023 - 16:19
Fırat Nehir’e giren baba ve oğlu boğularak hayatını kaybetti!
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Çiçekalan ve Akarçay mahalleleri arasında öğleden sonra boğulma vakası yaşandı.

İddiaya göre, akraba olan Yavuz ailesi fertleri Fırat Nehri kıyısında piknik yapmaya gitti. Aile üyeleri sıcaktan bunalınca serinlemek için suya girdi. Fırat Nehrin’de iyi yüzme bilmedikleri öğrenilen 6 kişinin kısa sürede gözden kaybolması üzerine çevrede bulunanlar seferber oldu. Yüzme bilenler Hakan Yavuz (15), İbrahim Halil Yavuz (33), Osman Yavuz (40) ile Osman Yavuz'u (45) sudan çıkardı.

Kaybolan Baran Yavuz (17) ile babası Müslüm Yavuz (43) için bölgeye gelen dalgıç ekipleri, baba-oğlun cansız bedenini sudan çıkardı. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Boğularak yaşamını yitiren baba-oğulun cenazesi ile diğer kurtulan 4 kişi Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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