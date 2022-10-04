Fırat Nehri kenarında bıçaklanmış bir kadın bulundu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir kadın, bıçakla yaralanmış halde Fırat Nehri'nin kenarında bulundu. Ağır yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı.

İHA
04 Ekim 2022 Salı, 16:59
Fırat Nehri kenarında bıçaklanmış bir kadın bulundu
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Şanlıurfa'da Birecik - Halfeti yolunun Kelaynak Üretim Tesisleri yakınlarında yolda yürüyen yurttaşlar, Fırat Nehri kenarında bir kadının yardım çığlıklarını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ve yurttaşların yardımıyla sedyeyle ambulansa taşınan kadın, Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bıçak darbeleriyle ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin olduğu öne sürülen kadının tedavisi sürüyor. Polis ekipleri, bölgede inceleme çalışması başlattı. 



Fırat Nehri bıçaklı saldırı

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