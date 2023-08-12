Fırat Nehri’nde boğulan baba ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı
Gaziantep’in Karkamış ilçesinde oğluyla birlikte serinlemek için girdiği Fırat Nehri’nde boğulan babanın cansız bedenine ulaşıldı. Serinlemek için girdikleri suda boğulan baba ve oğlunun cenazeleri adli tıbba kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Olay, Karkamış ilçesi Karşıyaka Mahallesi Altınbaş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sıcak havada serinlemek için Fırat Nehri’ne giren Necati K. (45) ve oğlu Muhammet K. (11), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çevredeki vatandaşların kurtarma çabaları sonuçsuz kalırken, baba-oğul suyun içinde gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
ÖNCE ÇOCUĞUN, SONRA DA BABASININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Ekiplerin ve çevredeki yurttaşların çalışmaları sonucu 11 yaşındaki Muhammet K.’nin cansız bedenine ulaşıldı. Daha sonra baba Necati K.’nin cansız bedeni de bulunarak Fırat Nehri’nden çıkarıldı. Cenazenin çıkarılışı esnasında baba ile oğulun yakınları sinir krizi geçirdi. Serinlemek için girdikleri suda boğulan Necati K. ve Muhammet K.’nın cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
YURTTAŞLAR ÖNLEM ALINMASINI İSTİYOR
İlçede benzer boğulma vakalarının çok fazla yaşandığını ve önlem alınması gerektiğini söyleyen Hacı Bozkurt isimli yurttaş, "Şu an çok acı bir olay yaşandı. Bir ailenin feryadı figanı herkesi çok üzdü. İlçemizde bu gibi olaylar ne yazık ki çok yaşanıyor. İlçemizde Fırat olduğu sürece dalgıç ve cankurtaran olması gerekiyor. Çünkü her hafta burada başka bir acı yaşanıyor" diye konuştu.
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