Fırat Üniversitesi'nden emekli akademisyen konuştu: Cemaat yurtlarını anlattı

12 Ocak 2022 Çarşamba, 10:01

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara geçtiğimiz günlerde bir video çekerek, cemaat yurdunda baskı gördüğünü ve gelecek kaygısı yaşadığını söyledi.

Kara'nın yaşamına son vermesinin ardından sosyal medyada "Cemaat yurtları kapatılsın" etiketiyle kampanya başlatılırken Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden emekli olan bir akademisyen üniversite ve şehirde yaşadıklarını, cemaatlerin varlığını anlattı.

Gerçek Gündem'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, Prof. Dr. Erhan Deveci, fakültede 2009-2015 yılları arasında öğrencilerden sorumlu dekan yardımcısı olarak görev yaptı. Üniversitede sadece yöneticiliği sırasında değil Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevi nedeniyle de öğrencilerle en yakın öğretim üyelerinden biriydi.

"ÇOĞUNUN KALMA NEDENİ YOKSULLUKTU"

“O dönemde dikkatimi çeken olaylardan biri, verilecek olan burslara başvuran öğrencilerin yaklaşık yüzde 80'inin cemaat yurtları veya evlerinde kaldıklarını söylemesiydi” diyen Deveci, “Yine bu öğrencilerin çok büyük bir kısmı siyaseten ve fikren bu cemaatlerle ilişkisi olmayan gruptu. Çoğunun kalma nedeni yoksulluktu” şeklinde konuştu.

"BİR YA DA EN FAZLA İKİ ÇEŞİT YEMEK VERİLİYORDU"

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin eski dekan yardımcısı, öğrencilerin cemaat evlerinde yemekleri ve temizliği dahi kendilerinin yaptığını, çoğu zaman akşam öğünlerinde bir ya da en fazla iki çeşit yemek verildiğini söyledi.

Habere göre, Deveci’nin Nisan 2021’de emekli olma nedeni de bu duruma daha fazla dayanamaması...

Fakülte yönetimi ve öğretim görevlileri sadece bu yurtlara giden öğrencilerle değil, sıkıntısı olan çoğu öğrenciyle ilgili de yönlendirmelerde bulunmuş.

Prof. Erhan Deveci, fakülte yöneticiliği sırasında cemaatlerle hiç ilgisi bulunmayan öğrencilerin bu yapıların yurtlarında kaldığına dikkat çekrerek devletin bu konuya bir çözüm bulması ve öğrencilerin bu yapılara mahkum olmadan barınma sorununu halletmesi gerektiğini belirtiyor.