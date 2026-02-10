Fırça sapıyla dehşet: Arkadaşlarının kafatasını kırdılar, 2 kişi tutuklandı

Olay, saat 20.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park caddesinde meydana geldi. Barış K. (43) ve 4 arkadaşı Hamidiye Mahallesi 1. Uğur sokakta bulunan bir evde 4 şahıs iddiaya göre huzuru bozan Barış K.'yı evden dışarıya çıkararak uzaklaştırdı.

Bu duruma sinirlenen Barış K., taşla evin camını kırdı. Olaya öfkelenen Necmettin B. (50) ve Murat B. (45), evdeki ahşap saplı fırçayı alıp Barış K.'yı kovalamaya başladılar.

Yaklaşık 300 metre süre kovalamaca sırasında Necmettin B. ve Murat B.(45), elindeki fırçayı Barış K.'yi başına defalarca vurarak yaraladı. Barış K., ise olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kafatasında kırıklar oluşan adam, ilk tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri olayın şüphelileri Necmettin B. ile Murat B.'yi (45) yakaladılar. 2 şüpheli sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.