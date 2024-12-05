Fırıncıda akıl almaz kaza! Kaynar pekmezi başına döktü

Adana'da simit üretiminde kullandığı pekmezi başına döken fırın çalışanında yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan fırıncının hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

Fırıncıda akıl almaz kaza! Kaynar pekmezi başına döktü
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DHA
Yayınlanma: 05.12.2024 - 13:37

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'ndeki bir fırında, çalışan ellerinin yanmaması için bezle tuttuğu tenceredeki kızgın pekmezi başına döktü. Vücudunda yanıkalr oluşan çalışan yere yığıldı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan fırıncının yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. 

Fırıncının bir süredir borçları olduğu ve bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Etiketler: #Adana #fırın #Fırıncı

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