Firma sahibi oy çağrısında bulunmuş: 'Ücretsiz su'yun altından AKP’li çıktı

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın “Havayolu şirketleriyle yaptığı toplantıda bir karar alarak uçaklarda yolculara en az 200 mililitre suyun ücretsiz verileceğinin” açıklanmasının ardından Bakan Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda yolculara ikram edilen suyun markasının ASSU olduğu görüldü.

Marka sahibi Yaşar Kalebaşı’nın 2013 yılında AKP için oy çağrısında bulunduğu ortaya çıktı.

✈️💧 Tüm iç hat uçuşlarımızda bugün itibarıyla su ikram etmeye başladık.



“Bir bardak suyun lafı mı olur?” diyenler olabilir 🙂



Ama biz biliyoruz ki küçük ayrıntılar, gönüllerde yer eder.



Milletimiz için her detayı düşünmeye, en iyisini yapmaya devam edeceğiz.… pic.twitter.com/x4hMG4DPvo — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) September 15, 2025

“HER NE KADAR TARAFSIZ OLSAK DA...”

Bir dönem başkanlığını yaptığı Çamoluk Derneği’nde konuşan Kalebaşı, 30 Mart 2014 yerel seçimleri için “Çamoluk Belediye Başkanının AK Partili olması gerekir" dedi.

Kalebaşı, Aralık 2013’te yaptığı bu çağrısına ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Saadet Partisi Adayı, Davut Bey’i yakinen tanıyorum. Kendisi ile ticaretimiz de olmuştur. Kendisi iyi bir arkadaşımız, işinde ticaretinde düzgün ve başarılı bir kardeşimiz ama Davut Abi kusura bakma, biz Çamoluk’ta AK Parti’yi kazanması için desteklemeliyiz ve herkesin de desteklemesi gerekiyor. Her ne kadar tarafsız da olsak da mevcut durum gereği Çamoluk’a hizmet alabilmek ve Çamoluk’a bir şeyler yapabilmek için iktidarda olan partinin kazanması gerekir.”