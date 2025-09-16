Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bakan Uraloğlu'nun hava yollarında 'su ikramı' duyurusuna tepki: Su içerek mi bu kafayı buldunuz?

Bakan Uraloğlu'nun hava yollarında 'su ikramı' duyurusuna tepki: Su içerek mi bu kafayı buldunuz?

16.09.2025 11:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bakan Uraloğlu'nun hava yollarında 'su ikramı' duyurusuna tepki: Su içerek mi bu kafayı buldunuz?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun havayollarında iç hatlarda 'su ikramı'na başlandığına ilişkin duyurusuna muhaletten tepki geldi. Milletvekilleri, "Fakirin uçacak dermanı yok. Bakan efendi su ikramında bulunmayı hizmet sayıyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iç hat uçuşlarında bugün itibarıyla yolculara ücretsiz su ikramının başladığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tüm iç hat uçuşlarımızda bugün itibarıyla su ikram etmeye başladık. 'Bir bardak suyun lafı mı olur?' diyenler olabilir ama biz biliyoruz ki küçük ayrıntılar, gönüllerde yer eder. Milletimiz için her detayı düşünmeye, en iyisini yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

 

"SU İKRAMINI HİZMET SANIYOR"

Uraloğlu'nun bu paylaşımı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Tepki gösterenler arasında milletvekilleri de yer aldı. 

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Uraloğlu'na  "Uçak biletleri 5 bin TL. Fakirin uçacak dermanı yok. Bakan efendi! Su ikramında bulunmayı hizmet sayıyor. Buna birisi hatırlatsa: Senden önce su ve sandviç ikramı vardı zaten. Gerçekten su içerek mi bu kafayı buldunuz?" diye seslendi. 

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, tepkisini "Hem temsil ettiği Bakanlığı, hem de bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları’nı mahcup eden bir paylaşım. THY’nin kanatlarını da, ülkenin ufkunu da ağırlaştıran şey; liyakatsizliğin yüküdür" ifadeleriyle dile getirdi. 

Balıkesir Bağımsız Milletvekili Burak Dalgın ise "Türkiye neden internet hızında dünyada 100'üncü? Bursa, Antalya gibi şehirlerimize ne zaman tren gelecek? Ankara-İstanbul arası neden bilet yok? Kamu Özel İşbirliği projeleri neden çok pahalı?" sorularını yöneltip "Bunlara cevap bekliyorsanız. Üstüne bir bardak su için” dedi.  

İlgili Konular: #Türk Hava Yolları #Abdülkadir Uraloğlu

İlgili Haberler

THY’de huzur hakkı 80 bin TL oldu
THY’de huzur hakkı 80 bin TL oldu Yöneticilerine 2025’in ilk çeyreğinde 160 milyon TL’lik maddi menfaat sağlayan THY’nin yönetim kurulu değişti. AKP’li isimlerin yönetim kurulu üyesi olduğu kurumda, aylık huzur hakkı 80 bin TL’ye çıkarıldı.
Bilal Erdoğan’ın arkadaşı Yahya Üstün'e THY’de üst düzey görev!
Bilal Erdoğan’ın arkadaşı Yahya Üstün'e THY’de üst düzey görev! AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile Kartal İmam Hatip Lisesi’nden okul arkadaşı olan Yahya Üstün, THY İletişim Başkanı olarak atandı.
CHP'li Ulaş Karasu'dan 'THY' iddiası: 'Fahrettin Altun'un avukatından danışmanlık alındı'
CHP'li Ulaş Karasu'dan 'THY' iddiası: 'Fahrettin Altun'un avukatından danışmanlık alındı' CHP'li Ulaş Karasu, "60 hukukçusu olan THY’nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatından hukuk danışmanlığı hizmeti aldığını" söyledi. Karasu, "Siyasi çıkarları için hukuku ayaklar altına alanlar, arpalık haline getirdikleri kurumlarda, sonuna kadar yağlı ballı işler yapmaktan çekinmiyorlar" dedi.