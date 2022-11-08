Firmalar, yurttaşın yoksulluğu, çaresizliğini sömürüyor: Sahte deterjan alarmı

08 Kasım 2022 Salı, 12:56

Alım gücünün düşmesi, fiyatların da artmasıyla yurttaşlar daha ucuz olan sahte deterjanlara yöneliyor. Toz deterjanlar markasına göre 40-45 lira arasında değişirken litrelik deterjanlar ise ortalama 45 liradan başlıyor. Geçen günlerde ise İstanbul Beylikdüzü’nde 3 milyon değerinde 13 bin 700 adet sahte deterjanla dolu kutu ele geçirildi.

YÜZDE ÜÇ YÜZ ARTIŞ

Öte yandan geçen yıl fiyatı 51 lira olan bulaşık deterjanının fiyatı 127 liraya, fiyatı 8 lira olan bir başka bulaşık deterjanının fiyatı 24 liraya çıktı. Geçen yıl fiyatı 23 lira olan çamaşır deterjanın fiyatı ise 43 liraya çıktı.



DENETİMLER YETERSİZ

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, “Halkın ezici çoğunluğunun satın alma gücü düştü. Bu yüzden insanlar deterjan ürünlerine erişemiyor. Kriterlere uygun ürünler pahalı olduğu için, satın alma gücü düşmüş halk alamıyor.

Bazı firmalar da bu durumu bildiği için ucuz üretip tüketiciye satmak istiyorlar. Tüketici de bu ürünlerin kriterine uygun olup olmadığını bilmeden en ucuz neyse onu alıyor” dedi. Çakar sözlerini şu şekilde noktaladı: “Vatandaşın yoksulluğunu, çaresizliğini istismar eden firmalar var. Ticaret Bakanlığı’nın bu firmaları hem üretim noktasında hem de pazarlama noktasında denetlemesi lazım. Denetimler yeterli değil ve yeterli olmadığı için böyle durumlar oluyor.”











